Новосельцев считает, что «Спартак» упустил победу над «Зенитом»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Иван Новосельцев прокомментировал результат поединка шестого тура Премьер-лиги между «сине-бело-голубыми» и московским «Спартаком» (0:0).
«Те 0:0, из‑за которых ты можешь расстроиться. У «Спартака» было много моментов, но спасал Латышонок. «Спартак» был ближе к забитому мячу. По этой игре - упущенная победа», - поделился мнением Новосельцев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что большую часть второго тайма хозяева провели вдесятером. За две желтые карточки с поля был удален защитник Страхинья Эракович.
После шести игр «Зенит» находится на первом месте, а «Спартак» занимает четвертую позицию в таблице РПЛ.
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