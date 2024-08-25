Новосельцев считает, что «Спартак» упустил победу над «Зенитом»

«Те 0:0, из‑за которых ты можешь расстроиться. У «Спартака» было много моментов, но спасал Латышонок. «Спартак» был ближе к забитому мячу. По этой игре - упущенная победа», - поделился мнением Новосельцев в эфире телеканала «Матч ТВ».