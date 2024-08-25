Губерниев: «Вендел даже хромой и больной лучше всех в «Зените»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вчерашнем поединке между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком» в рамках шестого тура чемпионата России. Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Хороший футбол. Вот только и те, и другие совсем не хотели проигрывать. Отсюда 0:0. «Спартаку» после удаления можно было быть посмелее. А Вендел даже хромой и больной лучше всех в «Зените»!», - написал Губерниев в своих социальных сетях.

Петербургский клуб набрал 14 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красно-белые» с 11 очками находятся на четвертой строчке.