Мор: «Зенит» очень доволен ничьей, а «Спартак» упустил победу»

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о вчерашнем матче «красно-белых» против петербургского «Зенита» на «Газпром Арене». Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

«Зенит» очень доволен ничьей, а «Спартак» упустил победу. После удаления у «Зенита» были моменты, но концовка игры была за «Спартаком». Латышонок был лучшим игроком этого матча», - поделился мнением Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

После этого матча петербургский клуб набрал 14 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» с 11 очками располагается на четвертой строчке.