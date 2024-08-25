Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор: «Зенит» очень доволен ничьей, а «Спартак» упустил победу»

25 Августа 2024 • 07:54 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о вчерашнем матче «красно-белых» против петербургского «Зенита» на «Газпром Арене». Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

«Зенит» очень доволен ничьей, а «Спартак» упустил победу. После удаления у «Зенита» были моменты, но концовка игры была за «Спартаком». Латышонок был лучшим игроком этого матча», - поделился мнением Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

После этого матча петербургский клуб набрал 14 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» с 11 очками располагается на четвертой строчке.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Эдуард Мор ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Касильяс обратился к Нойеру, Буффону и Чеху Джорджина Родригес обратилась к Роналду Хамес прилетел в Мадрид для оформления трансфера Три игрока вернулись в общую группу «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Известны сроки восстановления Глушенкова Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.08.24 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Пари НН Пари НН
1.69 3.95 4.90
Видео
25.08.24 в 17:30
Динамо Москва Динамо Москва
Краснодар Краснодар
2.07 3.90 3.20
Видео
25.08.24 в 20:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Ростов Ростов
2.10 3.70 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Августа
08:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА: «Пока судят только в одну сторону, не в нашу»
08:16 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев считает, что «Спартак» упустил победу над «Зенитом»
08:00 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Вендел даже хромой и больной лучше всех в «Зените»
07:54 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Зенит» очень доволен ничьей, а «Спартак» упустил победу»
07:47 · Россия. Премьер-лига
Шалимов оценил игру полузащитника ЦСКА Облякова
07:36 · Россия. Премьер-лига
Президент «Акрона» прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА
07:29 · Россия. Премьер-лига
Григорян назвал игрока, которого не хватило «Зениту» в матче со «Спартаком»
24 Августа
23:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, что «Спартаку» не хватило такого игрока как Соболев в матче против «Зенита»
23:38 · Россия. Премьер-лига
Николич оценил игру Файзуллаева в нынешнем сезоне
23:13 · Россия. Премьер-лига
Туфан Садыгов: «Химки» должны были выигрывать матч против «Ахмата»
23:08 · Россия. Премьер-лига
Николич прокомментировал разгромную победу над «Акроном»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Орлов высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Снова отдали очки и еле свели матч вничью»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «У нас и так была небольшая обойма, а сейчас она становится практически катастрофической»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что Соболев сейчас бы пригодился «Зениту»
22:20 · Россия. Премьер-лига
Мойзес подвёл итоги матча против «Акрона»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Акрона» Власов объяснил, почему команда много пропускает эксклюзив
22:09 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Акрона» Палиенко объяснил разгромное поражение от ЦСКА эксклюзив
22:08 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Ахмата» не смогли самостоятельно покинуть поле в матче против «Химок»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Педро — о ничьей со «Спартаком»: Мы не хотели такого результата
21:42 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» отыграл два гола подряд в матче с «Химками»
21:32 · Россия. Премьер-лига
«Химки» ещё раз поразили ворота «Ахмата»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Латышонок рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Спартаком»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Аршавин подвёл итоги матча между «Зенитом» и «Спартаком»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Акрона»: «Мы играем стабильно безобразно» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем