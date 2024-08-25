Шалимов оценил игру полузащитника ЦСКА Облякова

Известный в прошлом российский футболист Игорь Шалимов поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в матче с тольяттинским «Акроном» (4:0).

«Он играет одного из двух опорных полузащитников. В этой позиции активный и выглядит очень прилично. Он максимально использует свою нынешнюю позицию», - поделился мыслями Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне Обляков принял участие в восьми поединках «армейского» клуба. Полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В настоящий момент ЦСКА с десятью очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.