Президент «Акрона» прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА

Президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов прокомментировал крупное поражение от московского ЦСКА (0:4) в поединке шестого тура Российской премьер-лиги.
«Была максимально слабая игра. В первом тайме ребята ничего не показали, а после пропущенных голов посыпались. У нас задача одна - побеждать в каждом матче, набирать очки», - передает слова Морозова телеканал «Матч ТВ».
После вчерашнего успеха московский коллектив набрал десять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Акрон» с четырьмя баллами находится на 13-й позиции.
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