Григорян назвал игрока, которого не хватило «Зениту» в матче со «Спартаком»

Российский специалист Александр Григорян высказался о вчерашнем поединке между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках шестого тура Премьер-лиги. Встреча на «Газпром Арене» завершилась вничью со счетом 0:0.

«Роль Глушенкова сегодня для «Зенита» определяет то, что мы называем разницей. Он является ключевым игроком, при всём уважении к Венделу. Из‑под прессинга команде не удавалось выходить», - поделился мнением тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Глушенков пропустил вчерашнюю встречу из-за травмы руки.

После шести матчей «Зенит» набрал 14 баллов и занимает первое место в таблице, а «Спартак» с 11 очками находится на четвертой строчке.