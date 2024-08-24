Мостовой рассказал, что «Спартаку» не хватило такого игрока как Соболев в матче против «Зенита»

Бывший московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что столичному клубу не хватает такого игрока как Александр Соболев.

«Футбол прост, когда не знаешь, что делать – долбани вперёд, и всё. Вот сегодня бы Соболев помог на последних минутах», — приводит слова Мостового «Советский Спорт».

Напомним, что сегодня, 24 августа, «Спартак» в матче шестого тура Российской премьер-лиги на выезде сыграл вничью против питерского «Зенита».

Соболев же после первого тура РПЛ отстранён от тренировок с основным составом столичного клуба. Ранее СМИ сообщали, что он может продолжить карьеру в «Зените».