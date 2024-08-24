Николич оценил игру Файзуллаева в нынешнем сезоне

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался об игре полузащитника столичного клуба Аббосбека Файзуллаева в нынешнем сезоне.

Сербский специалист отметил, что у игрока много нагрузки, так как он пропустил большую часть зимних и летних сборов команды из-за за сборную Узбекистана на Кубке Азии и Олимпийских играх.

«Аббос очень талантливый, хороший, работящий парень, пусть прогрессирует и развивается. В будущем всё будет получаться», — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в пяти играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.