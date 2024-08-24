Туфан Садыгов: «Химки» должны были выигрывать матч против «Ахмата»

Бизнесмен Туфан Садыгов, который является инвестором подмосковных «Химок», подвёл итоги матча шестого тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата», который завершился вничью со счётом 3:3.

Спортивный функционер отметил, что «красно-черные» должны были побеждать, но при счёте 2:0 игроки немного расслабились.

«В любом случае они молодцы, что в конце сравняли счет», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Напомним, что Антон Заболотный сравнял счёт на 98-й минуте встречи.

«Химки» занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть очков. В следующем туре они сыграют против ЦСКА.