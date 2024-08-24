Николич прокомментировал разгромную победу над «Акроном»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич подвёл итоги матча шестого тура Российской премьер-лиги против «Акрона», в котором «армейцы» одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Сербский специалист отметил, что его команде было важно открыть счёт в матче, ведь после этого начинается совсем другая игра.

«В перерыве говорили с футболистами о том, что им нужно не нервничать, не терять позиции и продолжать играть. Жалко, что в первом тайме была перекладина, что не получилось забить, хотя можно было это делать с разных позиций», — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

В следующем туре «армейцы» на выезде сыграют против «Химок».