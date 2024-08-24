Кто спасал «Ахмат», а кто тянул его вниз против «Химок»

«Ахмат» испытал всю гамму эмоций в матче с «Химками», скакнув от первоначального ровного негатива до надежды, далее до бурной радости и в конце концов до опустошительного разочарования. Итог – 3:3.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило трёх игроков прошедшего в Грозном матча шестого тура Российской премьер-лиги.

Статистика матча: владение мячом – 43:57, удары по воротам – 8:8, в створ – 4:7, угловые – 10:4.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ – 7,0. А неплохую коллекцию результативных действий собрал Антон в этом матче, сделав гол и результативную передачу. Не только для него это вполне нормально. Гол ещё и особо ценный – на последних минутах спасительный. То, что тринадцать раз Заболотный потерял мяч, простим ему.

АЛЕКСАНДР ЖИРОВ – 7,5. Помимо оборонительных действий, приходилось ему участвовать и в созидательных. Потому что группа атаки грозненцев сама не справлялась. В первом тайме Жиров выдал прекрасный снабжающий пас на Кардосо – он стал бы голевым, если бы Фелипе реализовал возникший шанс. Во втором тайме именно Александр своим голом положил начало камбэку «Ахмата».

НАДЕР ГАНДРИ – 4,0. А вот он всё испортил грозненской команде. Уж и неважно, что он делал раньше, ведь ключевой эпизод для него наступил на 90+8-й минуте. Нелепая скидка Гандри на Садыгова испортила хозяевам всю малину. Неужто Надер изначально надеялся, что последовавший гол Заболотного отменят из-за игры рукой Садыгова? А его не отменили, и «Ахмат» по-прежнему болтается без побед в Премьер-лиге.

Кирилл Иванцов