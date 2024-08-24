Орлов высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в питерский «Зенит».

Эксперт отметил, что этот переход возможен, ведь Маттео Кассьерра на данный момент не особо впечатляет, поэтому команде с берегов Невы нужен ещё один нападающий.

«Но точно вам не скажу, кто окажется в команде Семака до закрытия окна. Вроде бы питерцы ищут иностранца на эту позицию. Так что новичок появится», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что нападающий столичного клуба отстранен от тренировок с основной командой после матча первого тура РПЛ.