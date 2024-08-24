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Адиев: «У нас и так была небольшая обойма, а сейчас она становится практически катастрофической»

24 Августа 2024 • 22:40 Комментировать
Ахмат
3:3
Химки

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- После такого матча вообще эмоции остались?

- Эмоции всегда должны быть, но правильные эмоции. Тяжелая игра, я думаю, даже в первом тайме, хоть мы проигрывали 0:2, не думаю, что счет должен был быть такой жесткий, потому что у нас тоже были определенные моменты. Но почему-то у нас уже на протяжении какого тура мяч не идет в ворота. Рад, что во втором тайме ребята проявили характер и перевернули игру. Жалко, что чуть-чуть не додержали счет.

- При этом двух игроков потеряли, и есть опасения, что надолго. Какие прогнозы, что говорят врачи? Что досаднее - потеря двух игроков или победы?

- Досаднее всегда, конечно, здоровье футболистов, какая бы победа не была. Прежде всего, должно быть здоровье. Понятно, что оба игрока, и Богосавац, и Бериша - это основополагающие для нас футболисты. У нас и так была небольшая обойма, а сейчас она такой становится, можно сказать, практически катастрофической. Но ситуация такая, какая есть. Надо думать и размышлять. Ребятам желаю скорейшего выздоровления.

- После того, как счет стал 0:2, какие мысли были у вас в голове? Верили, что удастся переломить?

- Таких моментов у меня не бывает - верили или не верил. Есть ситуация, есть игра, которая продолжается 90 минут. Ребятам было в перерыве сказано, что нельзя бросать играть, и надо доигрывать всё до конца. А там по итогу будем смотреть.

- Вы сегодня снова перешли на 4-4-2, хоть и вынужденно. После этого были голы забиты. Вам понравилось по этой схеме играть?

- У нас разные вариации есть. Даже когда в пять играем, у нас есть. Когда Лукас у нас в форме, у нас в прошлом году он играл номинально пятого, но играл всегда выше. Поэтому здесь вариации. Будем смотреть, сейчас у нас обойма становится чуть реже. Надо подумать, как нам лучше двигаться. То же самое с центральным форвардом, у нас нет на скамейке центрального форварда, поэтому даже Кардосо устает. Его приходится до последнего держать.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Адиев Ахмат

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