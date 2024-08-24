Червиченко считает, что Соболев сейчас бы пригодился «Зениту»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе нападающего столичного клуба в питерский «Зенит».
Напомним, что сегодня, 24 августа, команды провели очный матч в рамках шестого тура Российской премьер-лиги, который завершился вничью со счётом 0:0.
Спортивный функционер отметил, что команда с берегов Невы во втором туре подряд не впечатляет своей игрой.
«Может быть, на самом деле «Зениту» есть смысл подписать Соболева? Но при этом, мне кажется, что по такой игре Соболев пригодился бы и «Спартаку», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».
Напомним, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой «Спартака».
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