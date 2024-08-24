Мойзес подвёл итоги матча против «Акрона»

Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о победе над тольяттинским «Акроном» (4:1) в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Бразилец отметил, что его команде необходимо было одержать победу после поражения от «Локомотива» (0:1) в прошлом туре.

«В перерыве главный тренер поговорил с нами. Сказал, что нужно соблюдать спокойствие: гол рано или поздно придет. Так и случилось», - приводит слова Мойзеса пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что ЦСКА на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Марко Николича на выезде сыграют против «Химок».