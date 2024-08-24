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Мойзес подвёл итоги матча против «Акрона»

24 Августа 2024 • 22:20 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Акрон

Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о победе над тольяттинским «Акроном» (4:1) в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Бразилец отметил, что его команде необходимо было одержать победу после поражения от «Локомотива» (0:1) в прошлом туре.

«В перерыве главный тренер поговорил с нами. Сказал, что нужно соблюдать спокойствие: гол рано или поздно придет. Так и случилось», - приводит слова Мойзеса пресс-служба столичного клуба. 

Напомним, что ЦСКА на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Марко Николича на выезде сыграют против «Химок». 

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