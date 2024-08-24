Гендиректор «Акрона» Власов объяснил, почему команда много пропускает

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о проблемах команды.

- «Акрон» много пропускает – минимум два мяча в каждом матче. Только с «Факелом» удалось сохранить ворота сухими. Сегодня с ЦСКА получился разгром. С чем это связано?

- Скорее всего, с еще не полной сыгранностью нашей команды. Это касается не только обороны, но и любой зоны. У нас вся команда атакует и вся - обороняется. Где-то не хватает взаимопонимания. Это нормальный процесс. Надеюсь, что это все нам удастся исправить.

- Игра в обороне – сейчас основная проблема команды?

- Этот вопрос лучше задать главному тренеру.

- На трансферном рынке защитник сейчас главная цель, учитывая такие проблемы в обороне?

- Не могу ответить на этот вопрос.

- Вы говорили, что в каких-то матчах «Акрон» не добирал очки. Какие игры имели в виду?

- По моему субъективному мнению, мы могли лучше закончить матч в Казани. С «Локомотивом» второй тайм в Москве могли сыграть успешнее. Но если соперник выиграл, значит, он это заслужил.

Елена Григорьевская