Полузащитник «Акрона» Палиенко объяснил разгромное поражение от ЦСКА

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о разгромном поражении от ЦСКА.

- В первом тайме ваша команда играла с ЦСКА на равных. Что случилось после перерыва?

- Мы совершили ошибку в центре поля, с которой все и началось. Потом пропустили второй, третий и четвертый мяч. В РПЛ нельзя ошибаться.

- Можно сказать, что игра с ЦСКА была самая сложная для вас на старте сезона?

- В этой лиге нет легких матчей. Каждая встреча складывается для нас непросто, независимо от того с кем играем.

- Больше всего впечатлила ваша встреча с «Локомотивом». Вам тоже она понравилась больше остальных?

- Да. Мы показали в Черкизове хорошую игру. Но и в дальнейшем у нас были неплохие матчи и моменты.

- Как вы оцениваете уровень РПЛ?

- Тут больше футбола, больше мастерства. Никто не прощает ошибки.

- В каких матчах недобрали очки?

- С «Локомотивом». Да и сегодня мы не должны были проигрывать, если брать первый тайм. Просто так сложилась ситуация, что вышли после перерыва, и понеслось, один гол за другим.

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- Кто из футболистов ЦСКА сегодня понравился?

- Вся команда хорошая. В ЦСКА нет плохих футболистов.

Елена Григорьевская