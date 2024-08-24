Два игрока «Ахмата» не смогли самостоятельно покинуть поле в матче против «Химок»

Завершился матч шестого тура Российской премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и подмосковными «Химками». Команды не смогли выявить победителя, закончив встречу вничью со счётом 3:3.

Два игрока хозяев поля были после полученных повреждений смогли покинуть поле только при помощи электокара. На 49-й минуте Мирослава Богосавца заменил Лукас Ловат, а на 84-й минуте Бернард Бериша также не смог самостоятельно покинуть поле, а «Ахмат» завершал игру в меньшинстве, так как все слоты замен уже были использованы.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице с четырьмя очками в активе.