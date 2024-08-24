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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Куча голов, две травмы, удаление и спорное спасение «Химок»: «Ахмат» почти вырвал и упустил победу в матче-триллере

24 Августа 2024 • 22:04 Комментировать
Ахмат
3:3
Химки
окончен

«Ахмат» с «Химками» замыкали субботнюю программу шестого тура чемпионата России. Никакой другой игры параллельно с этим матчем в РПЛ не было.

Протокол игры  
Ахмат3:3Химки
  31'Мирзов Резиуан (0:1)
  67'Руденко Александр Александрович (0:2)
(1:2) Жиров Александр73'  
(2:2) Кардосо Фелиппе76'  
  90'Заболотный Антон (3:3)
(3:2) Ловат Лукас90'  
Шелия ГиоргиАдамов Арсен 64' (Садулаев Лечи ( 64') Жиров Александр  31'Гандри Надер  83'Тодорович ДаркоКамило РейжерсШвец Антон 46' (Камилов Владислав ( 46') Исмаэл Силва 72' (Диале Мауро Луна ( 72') Богосавац МирославБериша БернардКардосо Фелиппе
Запасные: Уциев РизванЛоват Лукас  90'Мацуев МинкаилДиванович ЗаимМагомедов ЯхьяИбишев Турпал-АлиЯкуев МагомедШатара МилошОпарин Михаил
Обухов ИгорьФилин АлександрФаринья Эдгардо  25'Ориньо II 90' (Садыгов Илья ( 90') Фернандес Даниэль IIХосонов ХетагВера Лукас Габриэль 84' (Берковский Илья ( 84') Абдуллахи Квари 90' (Терехов Сергей ( 90') Бакаев Зелимхан 59' (Руденко Александр Александрович ( 59') Заболотный АнтонМирзов Резиуан 59' (Магомедов Бутта ( 59'  90'  90')
Запасные: Кокарев НикитаГлушаков ДенисГогуа СедрикГолубович ПетарПанченко КириллСтепанов ДанилВолков Захар
24 августа. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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«Ахмат», выдав шикарную концовку прошлого сезона (за исключением 29-го и 30-го туров), вернулся на путь аутсайдера. Последнее место было у него, на которое «ахматовцы» опустились в результате победы «Факела» над «Оренбургом» (теперь, правда, не последнее). И вот уже Магомед Адиев высказывается о неких негативных слухах и комментариях.

«Химки», в отличие от «Ахмата», имели одну победу в багаже в рамках Премьер-лиги, подходя к отчётному матчу. Одержана она была подмосковной командой на выезде над «Рубином». Но всё равно такого мало, чтобы чувствовать себя уверенно в плане вопроса сохранения прописки. Если брать пятый тур, то там «Химки» и «Ахмат» пропустили важные мячи в концовках. С той разницей, что химчане сыграли вничью с «Зенитом», а грозненцы проиграли махачкалинскому «Динамо».

Не баловали команды зрителей интересными эпизодами, пока не забили гости в районе получаса игры. Дани Фернандес осуществил доставочную передачу с правого фланга. Тодорович не оказался на пути мяча, не совершил вынос, не предотвратил опасный момент. Мирзову, может, тоже не совсем удобно было дотягиваться, но он сделал это в падении. Упал Резиуан низко, а мяч направил высоко под перекладину. И не стал праздновать забитый мяч в ворота своего бывшего клуба. 0:1.

Быстрый ответ «Ахмата» какой был? Несимметричный. Головой, но не голевой. Исмаэл подал угловой с правого края, и Гандри вообще неопасно пробил мимо створа. Позже не повезло хозяевам, что офсайд был у Бериши, когда тот выбегал один на один и упал по итогу контакта с Обуховым. При отсутствии «вне игры» там не было бы пенальти, а вот удаление вратаря у «Химок» случилось бы запросто.

Ближе к концу первого тайма Зелимхан Бакаев справа в чужой штрафной обхитрил Адамова, сместился к центру и пробил, однако Гандри успел подставить ногу – угловой. От флажка навесил Вера, а Заболотный нестрашно пробил головой в падении в руки Шелии. «Ахмат» ещё мог забить на компенсированной минуте. Жиров отдал отличную проникающую передачу на Кардосо, пробившего слишком бесхитростно для Обухова.

Вскоре после перерыва Адиеву пришлось совершать вынужденную замену. Богосавац получил травму и покинул поле на электрокаре. «Ахмат» заиграл понапористей, стал поддавливать оборону «Химок». Гандри бил головой – Обухов парировал. Зато появившийся в игру со скамейки Руденко забил в другие ворота, сместившись с правой стороны к центру и поразив дальний угол. 0:2.

Отступать грозненцам было уже некуда, поэтому они пошли вперёд и были вознаграждены за это. Два забитых гола с коротким интервалом дались «Ахмату». Садулаев (тоже вышедший на замену) навесил слева с углового на Жирова, а тот кивнул в сетку. 1:2. Немного погодя Бериша также слева обыгрался с Камиловым и прострелил – Фелипе Кардосо опередил Обухова и ногой подправил мяч в сетку. Проверка ВАР не нашла офсайда. 2:2.

Беришу увезли с поля на электрокаре – травма подкосила ключевого игрока атаки «Ахмата». Замену делать нельзя было, так как соответствующие слоты у хозяев к тому времени израсходовались. Но завершали матч команды в равных составах, поскольку у «Химок» удалили Бутту Магомедова, сфолившего перед своей штрафной на Тодоровиче. Бобровский изменил цвет карточки с жёлтой на красную, посмотрев видеоповтор.

Бутта Магомедов, кстати, вышел на замену. И Лукас Ловат не играл с первых минут – он ступил на поле вместо травмированного Богосаваца. Так вот, именно Ловат едва не принёс победу «Ахмату», в добавленное время отличившись со штрафного с помощью рикошета. 3:2. Это был стандарт за тот самый фол, за который удалили Магомедова. Лихо закрученный сюжет выдался в Грозном, и это был ещё не конец.

Первая победа «Ахмата» в чемпионате? Нет, четвёртая ничья грозненского клуба в Премьер-лиге. «Химки» вытащили себя за волосы и спаслись от поражения. Руденко навесил, Гандри головой ткнул мяч в руку Садыгова (появившегося на замену). От его плеча был отскок в предплечье, далее к Заболотному, и Антон поразил ворота. Ян Бобровский, судивший недавно скандальный матч между махачкалинским «Динамо» и «Химки», засчитал взятие ворот, прослушав видеоассисентов. 3:3 – сумасшедший матч. Любителям голом компенсировались результаты 0:0 между «Зенитом» и «Спартаком» и 1:0 между «Факелом» и «Оренбургом».

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Кирилл Иванцов

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