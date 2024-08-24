Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в связи с травмой Олега Рябчука московский «Спартак» может активизироваться на трансферном рынке для поиска левого защитника.

Напомним, что сегодня, 24 августа, футболист получил травму в матче шестого тура Российской премьер-лиги против «Зенита» (0:0) и был заменен после первого тайма. Пресс-служба столичного клуба сообщила, что Рябчук отправился в больницу Санкт-Петербурга для прохождения медицинского осмотра.

В нынешнем сезоне 26-летний игрок принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.