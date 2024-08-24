Педро — о ничьей со «Спартаком»: Мы не хотели такого результата

Нападающий питерского «Зенита» Педро подвёл итоги матча шестого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» (0:0).

Форвард отметил, что его команда не хотела такого результата, и считает исход неприемлемым, так как безусловно хотели одержать победу, но не смогли добиться её.

«Теперь нам надо понять, что было хорошего в этой игре, а что плохого. Чтобы, дай бог, мы одержали победу в следующем матче», — приводит слова Педро «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. Отрыв от московского «Динамо», у которого игра в запасе, составляет два очка.