«Ахмат» отыграл два гола подряд в матче с «Химками»

Матч шестого тура Премьер-лиги «Ахмат» - «Химки» развивается по драматичному сценарию. Гости планомерно наращивали голевой перевес после ударов Резиуана Мирзова и Александра Руденко и мгновенно его растеряли, пропустив два мяча подряд.

На 73-й минуте Лечи Садулаев от углового флага навесил на Александра Жирова, который головой точно пробил в левый угол ворот. Еще атака, Бернард Бериша слева обыгрался с Владиславом Камиловым, ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр, где Фелиппе Кардосо переправил мяч в сетку.

2:2, «Ахмат» с 4 очками делит предпоследнее место, соперник (6) - девятое. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.