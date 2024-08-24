«Химки» ещё раз поразили ворота «Ахмата»

«Химки» сделали ещё один шаг к победе в матче шестого тура Премьер-лиги против «Ахмата». Команда Франка Артиги в середине второго тайма забила свой второй гол - Александр Руденко справа получил пас на ход, вошёл в штрафную площадь, сделал пару шагов к центру и с 12 метров точно пробил в дальний угол. Напомним, что на 31-й минуте счет был открыт после попытки Резиуана Мирзова, именно его и заменил Руденко.

«Химки» близки, чтобы выйти на восьмое место по итогам встречи, соперник остается на дне таблицы. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.