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«Химки» ещё раз поразили ворота «Ахмата»

24 Августа 2024 • 21:32 Комментировать
Ахмат
3:3
Химки
окончен

«Химки» сделали ещё один шаг к победе в матче шестого тура Премьер-лиги против «Ахмата». Команда Франка Артиги в середине второго тайма забила свой второй гол - Александр Руденко справа получил пас на ход, вошёл в штрафную площадь, сделал пару шагов к центру и с 12 метров точно пробил в дальний угол. Напомним, что на 31-й минуте счет был открыт после попытки Резиуана Мирзова, именно его и заменил Руденко.

«Химки» близки, чтобы выйти на восьмое место по итогам встречи, соперник остается на дне таблицы. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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