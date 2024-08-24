Латышонок рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Спартаком»

Голкипер питерского «Зенита» Евгений Латышонок подвёл итоги матча шестого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» (0:0).

Вратарь отметил, что в первом туре его команда играла очень плохо, однако в перерыве Сергей Семак внёс коррективы, и во второй половине игра пошла, и даже после удаления «сине-бело-голубые» пытались выступать в своём ключе.

«В завершении чего‑то не хватало. У нас было много опасных моментов, но до опасного удара дело не доходило», — приводит слова Латышонка пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая московское «Динамо» на два очка.