Аршавин подвёл итоги матча между «Зенитом» и «Спартаком»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о матче шестого тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком», который завершился вничью со счётом 0:0.

Эксперт отметил, что «красно-белые» должны сетовать на ничью, ведь они играли в большинстве, и, по его мнению, удаление Эраковича вылилось из-за того, что они играли лучше.