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Аршавин подвёл итоги матча между «Зенитом» и «Спартаком»

24 Августа 2024 • 21:08 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о матче шестого тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком», который завершился вничью со счётом 0:0.

Эксперт отметил, что «красно-белые» должны сетовать на ничью, ведь они играли в большинстве, и, по его мнению, удаление Эраковича вылилось из-за того, что они играли лучше.

«Потом «Спартак» на минут 10–15, если не испугался, то отдал инициативу сопернику. Дал «Зениту» очухаться. Если бы они сохранили свой напор, то, скорее всего, дожали бы», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ». 

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