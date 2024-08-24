Голкипер «Акрона» Сергей Волков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче РПЛ с ЦСКА.

- По первому тайму матча с ЦСКА нельзя сказать, что вы провалили игру. Что случилось во второй половине встречи?

- В первом тайме тоже было много моментов у наших ворот, поэтому я не стал бы выделять второй тайм. Просто после перерыва «армейцы» были более точны в завершении атак. А так, они и в первом тайме могли забить четыре мяча.

- Какие-то из пропущенных мячей можно было отразить или они были из разряда неберущихся?

- Я считаю, что должен был отбивать все четыре мяча. Ставлю для себя такую планку.

- ЦСКА – это самый сильный соперник, с которым вы играли на старте сезона, если учитывать итоговый счет матча?

- По счету – да. Просто у нас сегодня игра была провальная. «Динамо» тоже проявило себя хорошо в матче с нами. Нам пока со всеми тяжело играть.

- По матчу с «Локомотивом» так не показалось. У вас были реальные шансы на очки.

- Они просто были не в форме на старте чемпионата, как мне показалось. Поэтому мы почти поймали их.

- А «Акрон» сейчас в форме? Может именно кондиций сегодня не хватило на вторую половину встречи?

- Тут лучше пусть наш тренер ответит.

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- Какая сейчас основная проблема у вашей команды? Судя по тому, что вы меньше двух мячей пропустили только в одном матче чемпионата, это оборона?

- Мы играем стабильно безобразно. Оборона – сейчас наша главная проблема.

- Готовы психологически к борьбе за выживание?

- Естественно. Все это прекрасно понимают. Мы не ставили задачу чемпионства.

- Какой результат по итогам чемпионата сочли бы оптимальным для вашей команды?

- Место в первой восьмерке.

Елена Григорьевская