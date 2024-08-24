Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Акрона»: «Мы играем стабильно безобразно» эксклюзив

24 Августа 2024 • 21:03 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Акрон

Голкипер «Акрона» Сергей Волков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче РПЛ с ЦСКА.

- По первому тайму матча с ЦСКА нельзя сказать, что вы провалили игру. Что случилось во второй половине встречи?

- В первом тайме тоже было много моментов у наших ворот, поэтому я не стал бы выделять второй тайм. Просто после перерыва «армейцы» были более точны в завершении атак. А так, они и в первом тайме могли забить четыре мяча.

- Какие-то из пропущенных мячей можно было отразить или они были из разряда неберущихся?

- Я считаю, что должен был отбивать все четыре мяча. Ставлю для себя такую планку.

- ЦСКА – это самый сильный соперник, с которым вы играли на старте сезона, если учитывать итоговый счет матча?

- По счету – да. Просто у нас сегодня игра была провальная. «Динамо» тоже проявило себя хорошо в матче с нами. Нам пока со всеми тяжело играть.

- По матчу с «Локомотивом» так не показалось. У вас были реальные шансы на очки.

- Они просто были не в форме на старте чемпионата, как мне показалось. Поэтому мы почти поймали их.

- А «Акрон» сейчас в форме? Может именно кондиций сегодня не хватило на вторую половину встречи?

- Тут лучше пусть наш тренер ответит.   

Реклама


- Какая сейчас основная проблема у вашей команды? Судя по тому, что вы меньше двух мячей пропустили только в одном матче чемпионата, это оборона?

- Мы играем стабильно безобразно. Оборона – сейчас наша главная проблема.

- Готовы психологически к борьбе за выживание?

- Естественно. Все это прекрасно понимают. Мы не ставили задачу чемпионства.

- Какой результат по итогам чемпионата сочли бы оптимальным для вашей команды?

- Место в первой восьмерке. 

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Волков Акрон

Новости по матчу

Сегодня, 24 Августа
19:34
Защитник ЦСКА Круговой высказался о разгромной победе над «Акроном»
18:29
Чанов отреагировал на разгромную победу ЦСКА над «Акроном»
17:49
Тедеев: «Всему виной сильная команда ЦСКА»
17:43
Газзаев подвёл итоги матча между ЦСКА и «Акроном»
17:40
Николич: «Надо забить первый, нелегко, конечно, но надо забить первый гол»
17:35
Обляков: «Не может такая команда, как ЦСКА, дома два матча и три тайма не забивать»
17:09
Из-за них «Акрон» мог устоять в Москве: три худших игрока ЦСКА в матче против тольяттинцев
17:04
Обляков впервые в РПЛ набрал три результативных балла в одном матче
16:59
ЦСКА тайм мучился с реализацией, но в итоге забил четыре и разгромил «Акрон»
16:55
Обляков оформил дубль, ЦСКА продолжает громить «Акрон»
16:51
ЦСКА уже громит «Акрон», забив очередной гол во втором тайме
16:27
ЦСКА быстро забил и второй гол в ворота «Акрона»
16:19
Мусаев открыл счёт в матче с «Акроном»
15:08
Тедеев: «Неправильно, когда новая команда пять матчей из семи играет на выезде»
14:56
Николич: «В последних двух матчах у нас хороший прогресс, а результат неудачный»
14:30
ЦСКА - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
02:02
ЦСКА - Акрон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Августа
17:34
Гершкович оценил «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар»
13:55
Булыкин – об Акинфееве: «Он у нас легенда, пусть стоит и играет»
22 Августа
22:39
ЦСКА – «Акрон»: прогноз и ставки БК Pinnacle
10:56
Ставка и прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Акрон РПЛ — 24 августа 2024
09:20
Надёжная ставка и прогноз на матч ЦСКА — Акрон чемпионата России — 24 августа 2024
21 Августа
23:40
Бесплатная ставка и прогноз на матч ЦСКА – Акрон чемпионата России – 24 августа 2024
20 Августа
17:28
Тошич оценил перспективы ЦСКА
12:36
Булыкин назвал причины неудач ЦСКА
00:36
​Пономарёв: «Поменяли Федотова на Николича, но ничего не изменилось» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Названа зарплата Кьезы в «Барселоне» Касильяс обратился к Нойеру, Буффону и Чеху Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Джорджина Родригес обратилась к Роналду Три игрока вернулись в общую группу «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Известны сроки восстановления Глушенкова Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» «Барселона» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Акрон Акрон
4
0
1.36 5.00 9.00
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
1.65 4.00 5.20
Видео
Окончен
Факел Факел
Оренбург Оренбург
1
0
2.36 3.40 3.00
Видео
61 мин
Ахмат Ахмат
Химки Химки
0
1
1.79 3.85 4.30
Видео
25.08.24 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Пари НН Пари НН
1.69 3.95 4.90
Видео
25.08.24 в 17:30
Динамо Москва Динамо Москва
Краснодар Краснодар
2.07 3.90 3.20
Видео
25.08.24 в 20:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Ростов Ростов
2.10 3.70 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Августа
21:14 · Россия. Премьер-лига
Латышонок рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Спартаком»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Аршавин подвёл итоги матча между «Зенитом» и «Спартаком»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Акрона»: «Мы играем стабильно безобразно» эксклюзив
20:58 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Спартака» считает, что «Зениту» повезло сыграть вничью с командой Станковича эксклюзив
20:56 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Ничья с «Зенитом» пойдёт на пользу «Спартаку» в плане приобретения уверенности» эксклюзив
20:52 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Есть над чем работать, небольшие детали нам нужно улучшать»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Рябчук поехал на обследование в больницу после матча против «Зенита»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Ребята - молодцы, все справились со своей задачей и заслуженно победили»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов — о «Зените»: Рано на них повесили золотые медали
20:38 · Россия. Премьер-лига
«Химки» повели в матче с «Ахматом» после момента Мирзова
20:37 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «После удаления Эраковича чуть-чуть расслабились»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Станкович рассказал, почему поцеловал удалённого Эраковича
20:25 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Нужно отдать должное в том числе вратарю соперника, он провёл отличный матч»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Семак — о матче «Зенит» — «Спартак»: «Обе команды не наиграли на победу»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Выставили игроков с российским паспортом, тех, кто смотрелся лучше, но пришлось менять их»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Станкович — о матче против «Зенита»: Я более чем доволен своими ребятами
20:08 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Моментами мы в меньшинстве играли лучше, чем в равных составах» 1
20:07 · Россия. Премьер-лига
Станкович — о Рябчуке: «У него была кровь при мочеиспускании в перерыве матча с «Зенитом»
19:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» помешал «Уралу» возглавить Первую лигу
19:55 · Россия. Премьер-лига
Гиоргобиани: «Что тренировал, то получилось»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Теперь мы понимаем, что «Спартак» — конкурент «Зениту»
19:50 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не пропускает в РПЛ на протяжении четырёх игр
19:49 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Очень важно выиграть, так как эти три очка могут стать решающими в итоге»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Я абсолютно абстрагирован от всяких слухов и комментариев»
19:44 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и «Спартак» в третьем матче подряд в Санкт-Петербурге не смогли забить
Все новости
Рекомендуем