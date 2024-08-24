Бывший тренер «Спартака» считает, что «Зениту» повезло сыграть вничью с командой Станковича

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ничьей в игре «Зенита» со «Спартаком».

- Как оцените результат матча?

- «Спартак» мог рассчитывать на победу, просто немного отвернулась удача во втором тайме после удаления Эраковича. Первый тайм был равный. Команды создали по полтора момента, играли очень аккуратно, внимательно, на результат. А после удаления у «Зенита» «Спартак» имел преимущество, мог забить даже два мяча. Было понятно, что шанс на победу у гостей появился. В целом мне первый тайм даже больше понравился, потому что москвичи навязывали прессинг, играли очень уверенно. А питерцы за весь матч создали пару моментов. Ни от одной команды я такого давно не видел, чтобы в Питере она играла так активно и прессинговала «Зенит». Так что ему повезло. Можно вспомнить момент с Барко, когда защитник в падении случайно подставил ногу. Это был стопроцентный гол. Тем не менее, «Зенит» добился результата. Он сохранил лидерство. Но эта ничья «Спартака» дорогого стоит. «Красно-белые» поверили в себя. И «Зенит» давно такого не видел у себя дома, чтобы «Спартак» выглядел лучше по многим позициям. Так что это моральная победа команды Станковича, хоть очки и были поделены.

- Как вам связка Угальде - Барко? Она оправдала ожидания или надеялись на большее?

- И у Угальде был момент, и у Барко. Если бы хоть кто-то забил мяч, ведь для атакующей связки показатель – это голы, а так они имели моменты, но не отличились. Поэтому можно сказать, что сыграли не на всю мощь. Хотя Семак, зная, как они играют, просто перекрыл их.

- Чувствовалось отсутствие Глушенкова в составе «Зенита»?

- Да. Он поймал игру, находился в отличной форме. Максим владеет хорошим ударом, создает остроту. Такого футболиста всегда будет не хватать. Хотя я бы не сказал, что кто-то у «Зенита» выпадал. Просто «Спартак» был посильнее. Не думаю, что если бы на поле был Глушенков, что-то изменилось бы.

- Было ощущение что «Зенит» тянул время в конце, спасая ничью?

- Это правильно. Он добился результата: остался в лидерах и сохранил отрыв от «Спартака» в три очка. Другой вопрос, что «красно-белые» победили соперника морально. В Питере так никто не играл. Это главное. А чемпионат длинный. Впереди много матчей. Терять очки будут все. Проблемы есть и у «Зенита», и у «Спартака».

- В прошлом туре «Зенит» сыграл вничью, в этом тоже. Есть ощущение, что питерцы сдают?

- Возможно. Когда ты столько лет выигрываешь чемпионат, это уже приедается. Эмоции не те. Поэтому есть ощущение, что «Зенит» и дальше будет терять очки, потому что игрокам не хватает мотивации.

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Елена Григорьевская