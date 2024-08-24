Булыкин: «Ничья с «Зенитом» пойдёт на пользу «Спартаку» в плане приобретения уверенности»

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Зенит» - «Спартак».

- Как оцените результат матча? Ничья справедлива?

- Моментов было не так много, и команды играли аккуратно. Поэтому, считаю, что ничья справедлива. У питерцев было удаление, а результат в этом матче был очень важен для обоих соперников.

- «Спартак» не воспользовался удалением Эраковича. Что об этом думаете?

- У гостей были моменты после удаления питерца, но не получилось забить.

- Чувствовалось отсутствие Глушенкова в составе «Зенита»?

- Он помог бы «Зениту» сыграть лучше и создать больше моментов в атаке. Но никто не знает наверняка, как бы получилось, потому что и у «Спартака», и у «Зенита» в составе выходят качественные футболисты. Они не давали создавать моменты сопернику. Только когда удалили Эраковича, у ворот питерцев остроты стало больше. Но гостям не удалось ничего забить.

- Было ли у вас ощущение что «Зенит» тянул время в конце матча?

- Естественно. Он играл в меньшинстве, и ему было вдвойне тяжело. Поэтому футболисты пытались играть надежнее и спокойнее, ведь каждая ошибка могла стать роковой.

- В прошлом туре «Зенит» сыграл вничью с «Химками», а сегодня со «Спартаком». Есть ли ощущение, что питерцы сдают свои позиции?

- Нет. Просто на них хорошо настраиваются и пытаются выдать максимум.

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- Лучшим игроком матча выбрали Умярова. Согласны с этим или кто-то понравился вам больше?

- Умяров провел хороший матч, поэтому я согласен.

- Пойдет ли на пользу «Спартаку» эта ничья, учитывая, что команда находится в процессе становления?

- Конечно, ведь команде надо приобретать психологическую уверенность. Когда результаты получаются хорошими, особенно в выездных матчах с чемпионом, то эта придает уверенности. Как сказал Станкович, все будет решаться в других матчах, где надо забивать и выигрывать.

Елена Григорьевская