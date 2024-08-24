Деограсия: «Есть над чем работать, небольшие детали нам нужно улучшать»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Почему «Оренбург» сегодня уезжает из Воронежа без очков?

- Думаю, что игра была очень и очень равной. Нам забили со стандарта, из-за чего мы этот матч и проиграли. Когда наш игрок пробил такой же штрафной, вратарь «Факела» мяч отбил, сэйв сделал. С нашей стороны создавались моменты, мы доходили до ворот соперника. К сожалению, не удалось забить, и мы уезжаем домой без очков.

Есть над чем работать, небольшие детали нам нужно улучшать. Контроль мяча был сегодня за нами, надо готовиться к игре в среду против «Ростова».

- Первый тайм «Оренбург» начал очень активно, но в концовке первого тайма возникли проблемы, «Факел» вас прижал к воротам, было много стандартов. С чем вы связываете такой перепад в игре в первом тайме?

- Было очень много фолов, после чего «Факел» играл длинными передачами. Из-за этого .

- Второй тайм, когда вы уже пропустили гол, стали больше играть флангами, больше подавать. Почему так поздно, как кажется, уже на 82-й минуте вышел Куэро, почему вы раньше не выпустили рослого нападающего, который был готов открываться на эти передачи?

- Вы подметили, мы играли через фланги, освежив их. Очень часто подавали в штрафную, у нас там находился Мансилья. Джастина Куэро мы выпустили позже и начали играть с двумя нападающими. Не получилось, потому что забить не смогли, но моменты были, когда можно было забивать.