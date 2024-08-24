Рябчук поехал на обследование в больницу после матча против «Зенита»

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук поехал на обследование в больницу Санкт-Петербурга после матча шестого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» (0:0), об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Желаем скорейшего восстановления нашему защитнику», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что 26-летний футболист был заменен на Даниила Хлусевича после первого тайма.

Главный тренер столичного клуба Деян Станкович сообщил, что во время перерыва, во время мочеиспускания у игрока была кровь.

Рябчук в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в пяти играх и отметился одной результативной передачей.