Пятибратов: «Ребята - молодцы, все справились со своей задачей и заслуженно победили»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Неделю назад после поражения со «Спартаком» вы сказали, что сегодня мы увидим другой «Факел». Это тот «Факел», который вы хотите видеть?

- Ребята молодцы, стараются, у нас было несколько дней на подготовку, мы смогли тренироваться уже в полном составе. Нам хотелось, чтобы таких игр, как против «Спартака», было меньше. Сегодня матч отличался от того, который был в Москве.

- В перерыве вы сделали замену. Квеквескири поменяли на Мертенса. Кажется, это более креативный игрок. И так атакующий состав и еще один игрок в атаку - в чем была задумка?

- Задумка была, что нам, конечно, нужно было выигрывать. Это не то, что Ираклий играл не так, как нас устраивало. Тактические ходы какие-то, плюс домашний матч, болельщики. Поэтому акцент был сделан на то, чтобы иметь больше возможностей в атаке.

- Гиоргобиани всю неделю тренировал эти штрафные, и в социальных сетях «Факела» выкладывали. Это ваша подсказка или у Николая есть такой талант, и он его самостоятельно развивает?

- Конечно, в нашу команду просто так игроки не попадают, у них есть качества. Николай очень много таких мячей забил со стандарта. И сегодня тот случай, когда он использовал свои лучшие качества.

- В концовке было непросто «Факелу». За счет чего вы пытались игру в атаке наладить? Потому что вышел Аппаев, Мастерной вышел вместо Браими. В чем была ваша идея?

- Нужно было, чтобы у нас была свежесть и агрессия в атаке. Не нужно было прижиматься к своим воротам, потому что соперник понимал, что нужно отыгрываться. Все-таки у нас было желание убежать в ответную атаку и забить второй мяч, чтобы успокоить игру. Я думаю, что ребята - молодцы, все справились со своей задачей и заслуженно победили.

- Понятно, что эта победа очень важна для «Факела». Но для вас как для тренера что она значит?

- Для меня как и всей команды важная победа, потому что у нас мало очков. Нам нужно радовать болельщиков, набирать очки и подниматься в таблице. Я тут точно себя не отделяю от команды. У меня такие же эмоции как у всех ребят и руководителей.