Защитник «Спартака» Чернов — о «Зените»: Рано на них повесили золотые медали

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о том, что питерский «Зенит» является безоговрочным фаворитом Российской премьер-лиги нынешнего сезона.

Напомним, что сегодня, 24 августа, «Зенит» и «Спартак» в рамках шестого тура РПЛ сыграли вничью (0:0).

Игрок отметил, что на питерский клуб рано повесили золотые медали, ведь прошло всего шесть туров, к тому же они уверенно провели три-четыре матча, а потом у них произошёл спад.