Умяров: «После удаления Эраковича чуть-чуть расслабились»

Лучший футболист встречи «Зенит» - «Спартак» Наиль Умяров для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Тот результат, который случился в этой встрече, «Спартак» так долго играл в большинстве, он вас скорее огорчает?

- Безусловно, как складывалась игра, мы ее контролировали. Безусловно, «Зенит» - очень классная команда с хорошими футболистами, она может в любой момент создать момент из ничего, как это было в первом тайме. Несмотря на то, что мы контролировали игру, самый опасный момент был у «Зенита», когда был прострел, и Олег Рябчук спас буквально с ленточки. Поэтому по игре с учетом удаления мы рассчитывали на большее.

- Не так много моментов у «Спартака» было в большинстве. Чего-то большего могли ждать ваши болельщики. В эти 30 минут почему не удалось забить?

- «Зенит» качественно перестроился и в какой-то момент перехватил инициативу. Такой длительный момент. Наверное, ментально случилась такая… не скажу, что проблема, но чуть-чуть расслабились. Непонятно, с чем связано. Удаление, наоборот, нужно наращивать темп, но так получилось, на долю секунды чуть-чуть перехватил инициативу «Зенит», но потом уже концовка, думаю, под нашу диктовку прошла. Обидно, что не удалось реализовать те моменты, которые создали.

- Первый тайм - очень активный вход. В первые 20-25 минут «Зенит» практически не дотрагивался до мяча, вся игра была на половине поля соперника. Такая энергозатратная манера, насколько у команды хватает сил?

- Как мы видим, и во втором тайме мы продолжили так же играть. Тут только гадать, если бы остались 11 на 11, сколько бы продержались. В любом случае это прессинг и достаточно энергозатратный футбол, поэтому тут только можно гадать.