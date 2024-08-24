Станкович рассказал, почему поцеловал удалённого Эраковича

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему поцеловал в голову удалённого защитника питерского «Зенита» Страхинью Эраковича в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Сербский специалист отметил, что защитник является для него практически сыном, так как они многое прошли вместе в «Црвене Звезде».

«Мне очень жаль, что он получил красную карточку, но это матч. Даже если я играю против брата, я хочу победить. Я его, естественно, обнял по-отечески», — сказал Станкович на пресс-конференции.

Напомним, что игрок сборной Сербии на протяжении двух лет выступал под руководством Станковича в «Црвене Звезде».