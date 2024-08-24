Станкович: «Нужно отдать должное в том числе вратарю соперника, он провёл отличный матч»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- 0:0 с учетом того, что последние полчаса играли в большинстве, вы расстроены или нормально, всё хорошо?

- В таких матчах зачастую бывает, что эмоции перехлестывают, бывают дополнительные ошибки, необязательные. Да, последние полчаса мы играли в численном большинстве, имели моменты, к сожалению, не забили. Но сегодня нужно отдать должное в том числе вратарю соперника, он провел отличный матч. В целом матч получился боевым. Я горжусь своими ребятами, как они выступили с первой по последнюю минуту.

- Что касается замен, они были достаточно необычными, особенно первая из них. Вы убрали на 35-й минуте футболиста. Наличие желтой карточки - главная причина замены?

- В вашем вопросе уже есть ответ.

- И другие замены - так получилось, что вы убирали футболистов. Вот этот высокий прессинг, который «Спартак» предложил сопернику с самого начала матча, это была часть вашего плана? Как долго вы рассчитывали, что «Спартак» сможет оказывать на соперника давление? Потому что это очень энергозатратная манера игры.

- Мы были готовы играть именно таким образом. Мы с большим уважением относимся к каждой из команд, к любой и играем одинаково со всеми командами. Это наш стиль игры и то, как я вижу. Конечно, от матча к матчу могут быть какие-то маленькие детали и тактические корректировки, но в целом наша идея такая.

- Вы почувствовали, что значит дух большого российского дерби? Этот матч называют главным в чемпионате. Вы почувствовали эту атмосферу за 90 минут?

- Действительно, это прекрасная атмосфера, только комплименты - стадион, инфраструктура и в целом атмосфера. Это действительно матч высочайшего уровня со всех точек зрения.

- Шестой тур и первая игра с большой командой. Можно ли сказать, что этот отрезок чемпионата «Спартак» прошел хорошо и вы довольны стартом чемпионата?

- Мы можем положительно оценить, была хорошая интенсивность, были хорошие матчи. Но впереди еще долгая дорога. Сейчас только август, впереди еще долгий путь.