Семак — о матче «Зенит» — «Спартак»: «Обе команды не наиграли на победу»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором команда с берегов Невы на своём поле сыграла вничью с московским «Спартаком».

Специалист отметил, что не видит параллелей в ничейных результатах в последнее время, ведь в прошлом матче у его команды было много моментов, а также хорошее владение мячом.

«По сегодняшнему матчу результат справедлив, но обе команды не наиграли на победу. В целом результат закономерен. По сегодняшнему матчу», — заявил Семак на пресс-конференции.

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 14 очками в активе.