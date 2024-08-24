Семак: «Выставили игроков с российским паспортом, тех, кто смотрелся лучше, но пришлось менять их»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Так получилось, что Эракович поменял свою позицию и оказался на позиции Волкова. Вот сейчас после матча вы не жалеете, что приняли такое решение, с учетом того, что он получил две желтые карточки быстро?

- Нет, конечно, мы же играли гораздо лучше. Касаемо организации и движения взаимодействия Волкова с Мостовым не выглядело таким, каким бы мы хотели видеть. Андрей пропустил много, и для Сергея было сложно играть много в таких матчах. Караваев не готов и не тренировался неделю. Выставили тот состав из игроков с российским паспортом, тех, кто смотрелся лучше. Но пришлось менять их, потому что игра складывалась немного по-другому.

- Что касается Вендела, для многих стало неожиданностью, что он смог принять участие в матче, и он провел почти всю игру на поле. Когда вы поняли, что он сможет играть? Было ощущение еще за несколько дней до игры, что он не сможет принять участие. Насколько вы довольны с учетом того, что травма была довольно тяжелая?

- Доволен, конечно, потому что он тот игрок, который в любом состоянии добавляет нам качества, движения. Конечно, проблема, что за две недели он тренировался только раз, на вчерашнем занятии вместе с командой. Это предыгровая, ее тоже не назовешь полноценной. Но, зная его качества, желание сыграть, пообщавшись с медицинским штабом, взвесив все риски за и против… Здесь проблема была в его функциональном состоянии, но он двигался неплохо и сыграл на своем уровне. Возможно, не так свежо и остро, как обычно, но ниже своей планки он не падает.