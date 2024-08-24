Станкович — о матче против «Зенита»: Я более чем доволен своими ребятами

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович подвёл итоги матча шестого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» (0:0).

Специалист отметил, что доволен своими игроками, и хоть 30 минут в большинстве (прим. — на 62-й минуте был удалён Страхинья Эракович) — это достаточно, но не стоит забывать, что была сильная команда.

«У нас были два-три хороших момента, но, к сожалению, мы не смогли их реализовать. Мы принимаем итоговый результат таким, какой он есть», — заявил Станкович на пресс-конференции.

Напомним, что столичный клуб на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице.