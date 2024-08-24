Семак: «Моментами мы в меньшинстве играли лучше, чем в равных составах»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- По тому, как складывалась игра, особенно второй тайм, когда «Зенит» остался в меньшинстве, можно ли сказать, что вы в принципе довольны результатом?

- Конечно, недовольны. Игра действительно получилась очень сложной. Что касается первого тайма, нам не хватало движения, моментов и агрессии. Во втором тайме начали гораздо лучше, но, к сожалению, удаление повлияло на ход матча, нам пришлось обороняться, хотя моментами мы в меньшинстве играли лучше, чем в равных составах. По одному моменту было острому. Быстрые атаки у «Спартак» и у нас. Педро, к сожалению, уже устал и не отдал Ерохину один в один. В остальном было много борьбы и эмоций. Футбола, комбинацией, обилия моментов, не говоря о забитом мяче, мы сегодня не увидели.

- «Спартак» очень активно вошел в игру, в первые 20 минут очень много времени проводил на половине поля соперника. «Зенит» был очень много без мяча. Для вас это стало неожиданностью?

- Нет, для нас это не является неожиданностью. Мы пытались использовать пространство, которое было, но, к сожалению, нам, естественно, не хватает тех игроков или формы некоторых игроков, которые позволяют нам быстро играть, быстро бежать. В этом отношении пришлось по ходу перестраиваться. Как я уже сказал, было больше борьбы, поэтому нужны были игроки, которые больше и лучше борются. В этом аспекте во втором тайме прибавили, но удаление, наверное, не позволило нам надеяться на победу. Хотя и в меньшинстве были моменты у «Спартака» и у нас. При какой-то доли везения могли выиграть и одни, и другие.