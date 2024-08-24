Лучшие и худшие игроки матча «Факел» – «Оренбург»

«Факел» одержал первую победу в сезоне, переборов «Оренбург» благодаря классно исполненному штрафному в исполнении Николая Гиоргобиани. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило пятерых игроков, принявших участие в минувшем матче.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 7:14, в створ – 1:3 угловые – 4:3.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

НИКОЛАЙ ГИОРГОБИАНИ – 7,5. В таком скучном матче как раз и требовалось нестандартное действие, чтоб прорвать штопор. Но штрафной – это стандарт всё-таки. Значит, скажем, что чёткое исполнение единичного неочевидного шанса предопределило исход матча. При этом в короли штрафных Гиоргобиани, естественно, записывать очень рано.

ВЛАДИМИР ИЛЬИН – 3,5. Центральный нападающий, но ничего не решает, хотя регулярно выходит в старте. Ни одного гола не забил пока за Воронеж ни в чемпионате, ни в Кубке. Можно ещё посмотреть, сколько до этого за «Ахмат» не забивал. Кое-как ладно, если бы кучу борьбы выигрывал. Но с тем же «Оренбургом» удачными у Ильина оказались 6 единоборств из 16.

ЕВГЕНИЙ МАРКОВ – 3,0. Он-то забивать умеет, это известно, однако 6 единоборств против оренбуржцев выиграл за 22 попытки. А точность передач показал вообще ужасающую – 29 процентов (12 неточных пасов из 17). Впрочем, у Ильина в матче первого тура с «Динамо» в этом плане было ещё хуже – 22 процента.

ДАНИЛА ПРОХИН – 7,5 . Если у одной команды кто-то проиграл слишком много единоборств, то у другой кто-то выиграл их прилично. Здесь львиную долю забрал Прохин – 12 удачных действий в данном компоненте из 15 раз. А ещё 5 отборов на счету Данилы – больше никто за матч не сделал.

ИГОРЬ ЮРГАНОВ – 7,5. Проигрывая, «Оренбург» наседал на чужую штрафную площадь. Там для защитников «Факела» было важно, всё подчищая, не дрогнуть. Они и не дрогнули, а лучшим среди них признаем Юрганова, совершившего 8 выносов.

Кирилл Иванцов