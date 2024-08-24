Станкович — о Рябчуке: «У него была кровь при мочеиспускании в перерыве матча с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему защитник Олег Рябчук был заменен после перерыва матча шестого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Специалист отметил, что замена была вынужденной, так как игрок получил удар.

«Во время перерыва, во время мочеиспускания у него была кровь. Поэтому у Олега достаточно серьезная проблема, замена была необходима», — заявил Станкович на пресс-конференции.

Напомним, что команды не смогли отметиться забитыми мячами. «Спартак» вернулся на четвертое место в турнирной таблице, опередив ЦСКА.