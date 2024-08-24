Гиоргобиани: «Что тренировал, то получилось»

Лучший футболист встречи «Факел» - «Оренбург» Николай Гиоргобиани для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Это ваша первая награда и первый мяч, забитый в чемпионате страны здесь на новом стадионе. Какие эмоции у вас сейчас на душе?

- Только положительные, только хорошие, только самые лучшие. Победа, забитый мяч, болельщики, полный стадион, команда победила. Все, что надо для игры.

- На этой неделе в социальных сетях «Факела» был ролик, где вы тренировали стандарты. Как раз эти штрафные. Эти тренировки помогли или вы до этого были готовы?

- Конечно, все эти моменты - это тренировки. От того, как ты оттачиваешь эти моменты. Конечно, у нас оператор выбрал не лучшие мои удары. Но все же, что тренировал, то получилось. Спасибо команде и болельщикам, и семье.

- «Факел» одерживает первую победу в чемпионате. Что дальше?

- Очень важная победа, очень тяжелая игра. Стараемся перестроиться, надеемся больше радовать болельщиков, себя и команду. Очень тяжело нам будет, но мы постараемся переступить через эту тяжелую дорожку и пойти только на хорошее.