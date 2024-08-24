Мостовой: Теперь мы понимаем, что «Спартак» — конкурент «Зениту»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой подвёл итоги матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграл вничью с питерским «Зенитом» (0:0).

Экс-игрок сборной России отметил, что теперь можно понять, что «красно-белые» являются конкурентами питерской команды в борьбе за титул.

«Питерцы должны быть довольны, что отстояли ничью, а «Спартак», думаю, не совсем рад этому результату. Могли бы и выиграть, если бы не Латышонок», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.