«Спартак» не пропускает в РПЛ на протяжении четырёх игр

Сегодня, 24 августа, состоялся матч шестого тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком». Команды не смогли выявить победителя, закончив встречу вничью со счётом 0:0.

Таким образом подопечные Деяна Станковича не пропускают в рамках чемпионата России на протяжении четырёх матчей.

Напомним, что, начиная с 62-й минуты, «красно-белые» играли в большинстве после удаления защитника «Зенита» Страхиньи Эраковича за две жёлтые карточки.

«Спартак» вернулся на четвертое место в турнирной таблице, опередив ЦСКА, имея в своём активе 11 очков. В следующем туре столичный клуб на своём поле сыграет против «Рубина».