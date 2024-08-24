Из-за них «Спартак» мог проиграть даже в большинстве: три худших игрока матча против «Зенита»

Оценки футболистам Деяна Станковича

Решили «Спартак» и «Зенит» показать нам превосходство атаки над обороной, прагматичного футбола над открытым. Минимум голевых моментов, много борьбы, позиционных наступлений на минимальной скорости. Неплохо себя чувствовали в такой игре Бабич, Ливтинов, Барко, Нино, Дуглас Сантос и Вендел. Отлично проявили себя голкиперы – Латышонок и Максименко.

А кто же плохо сыграл против «Зенита»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальноеколичество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ОЛЕГ РЯБЧУК – 5,0. Выбирать долго не пришлось, резкий нрав Деяна Станковича сделал выбор за нас. К началу второго тайма серб заменил трёх футболистов, все они и оказались в нашем анти-рейтинге.

Рябчук с каким-то слишком боевым настроем вышел на матч. Постоянно фолил, опаздывал к эпизодам, играл грубо. Трижды упустил Мостового, сыгравшего плохо. Но из-под Олег Андрея однажды чуть не занёс мяч в сетку.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,0. Это уже стандарт. Станкович ставит Умярова в основу, обжигается и меняет по ходу игру. Но на следующий матч Наиль опять будет в старте. Умяров проигрывал центр поля и менее маститым соперникам, что уж говорить и противоборстве с Венделом.

За 70 минут Наиль никак не напряг бразильца, совершил всего один отбор и «присел» на жёлтую карточку. Ни одной продвигающей передачи, три диагонали из четырёх оказались неточными.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 3,0. За первые 12 минут игроки «Спартака» сфолили четыре раза, три из них – Мартинс. Тогда же он получил и жёлтую карточку. А на 30-й минуте вполне мог заработать и красную, но арбитр пожалел – после потери Кристофер просто схватил мяч руками.

За 40 минут Мартинс отдал пять точных передач, совершил столько же фолов и напрочь выпал из игры, застряв между линиями. Всё было так плохо, что Станкович заменил Кристофера, не дожидаясь перерыва.