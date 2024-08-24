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Из-за них «Спартак» мог проиграть даже в большинстве: три худших игрока матча против «Зенита»

24 Августа 2024 • 19:50 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Деяна Станковича

Решили «Спартак» и «Зенит» показать нам превосходство атаки над обороной, прагматичного футбола над открытым. Минимум голевых моментов, много борьбы, позиционных наступлений на минимальной скорости. Неплохо себя чувствовали в такой игре Бабич, Ливтинов, Барко, Нино, Дуглас Сантос и Вендел. Отлично проявили себя голкиперы – Латышонок и Максименко.

А кто же плохо сыграл против «Зенита»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальноеколичество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Зенит0:0Спартак Москва
Латышонок ЕвгенийВолков Сергей Евгеньевич 46' (Ерохин Александр ( 46') Эракович Страхинья  56'  62'Нино IIIДуглас Сантос  90'Вендел МаркусБарриос ВильмарКлаудиньо 84' (Горшков Юрий ( 84') Мостовой Андрей 46' (Алип Нуралы ( 46') Кассьерра Матео 90' (Сергеев Иван ( 90') Педро дос Сантос 90' (Мантуан Густаво ( 90')
Запасные: Васильев Дмитрий АлексеевичЧистяков ДмитрийБардачёв МатвейАртур Виктор ГимараесКержаков МихаилАдамов ДенисКараваев Вячеслав
Максименко АлександрДенисов Даниил  65' 71' (Пруцев Данил ( 71') Литвинов РусланБабич СрджанРябчук Олег 46' (Хлусевич Даниил ( 46') Умяров Наиль  36' 71' (Чернов Никита ( 71') Мартинс Кристофер  12' 39' (Зобнин Роман ( 39') Бонгонда ТеоБарко ЭсекьельМедина Хесус  34' 78' (Маркиньос VI ( 78') Угальде Манфред
Запасные: Виллиан ЖозеЗорин ДаниилАбена МинтиСелихов АлександрМелёшин ПавелЗиньковский АнтонИгнатов Михаил
24 августа. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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ОЛЕГ РЯБЧУК – 5,0. Выбирать долго не пришлось, резкий нрав Деяна Станковича сделал выбор за нас. К началу второго тайма серб заменил трёх футболистов, все они и оказались в нашем анти-рейтинге.

Рябчук с каким-то слишком боевым настроем вышел на матч. Постоянно фолил, опаздывал к эпизодам, играл грубо. Трижды упустил Мостового, сыгравшего плохо. Но из-под Олег Андрея однажды чуть не занёс мяч в сетку.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,0. Это уже стандарт. Станкович ставит Умярова в основу, обжигается и меняет по ходу игру. Но на следующий матч Наиль опять будет в старте. Умяров проигрывал центр поля и менее маститым соперникам, что уж говорить и противоборстве с Венделом.

За 70 минут Наиль никак не напряг бразильца, совершил всего один отбор и «присел» на жёлтую карточку. Ни одной продвигающей передачи, три диагонали из четырёх оказались неточными.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 3,0. За первые 12 минут игроки «Спартака» сфолили четыре раза, три из них – Мартинс. Тогда же он получил и жёлтую карточку. А на 30-й минуте вполне мог заработать и красную, но арбитр пожалел – после потери Кристофер просто схватил мяч руками.

За 40 минут Мартинс отдал пять точных передач, совершил столько же фолов и напрочь выпал из игры, застряв между линиями. Всё было так плохо, что Станкович заменил Кристофера, не дожидаясь перерыва.

Худший игрок матча
Кристофер Мартинс Страхиня Эракович Наиль Умяров Сергей Волков Олег Рябчук Андрей Мостовой Другой, напишу в комментариях
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