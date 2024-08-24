Артига: «Очень важно выиграть, так как эти три очка могут стать решающими в итоге»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Ваши ожидания перед этой игрой? Что можете сказать о сегодняшнем сопернике?

- Этот матч очень важен как для нас, так и для нашего соперника, потому что наша лига делится на две части - до восьмого места и после восьмого места. Поэтому сейчас очень важно выиграть, так как эти три очка могут стать решающими в итоге.

- Сегодня мы ожидаем увидеть противостояние стилей. Вы исповедуете более атакующий футбол, «Ахмат» в последних матчах играет низким блоком и больше защищается. Насколько для вас как для тренера это интересно?

- Да, конечно, будет очень интересно посмотреть на такую игру, тем более что у нас действительно атакующий стиль. Будем пробовать прорвать оборону «Ахмата». Мы также понимаем, что сопернику нужно выигрывать этот матч. Так что это вдвойне интереснее. Надеемся, мы все-таки возьмем свои три очка.