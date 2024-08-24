Адиев: «Я абсолютно абстрагирован от всяких слухов и комментариев»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Химками».

- Много негативной информации вокруг команды в связи с результатами. Насколько это влияет на вас и футболистов? Как удается должным образом поддерживать микроклимат?

- На мне это никак не отражается, потому что я абсолютно абстрагирован от всяких слухов и комментариев. У меня есть предстоящий цикл, и была команда, которую надо было готовить к предстоящему ряду игр. Мы готовились в штатном режиме. В коллективе у нас обстановка довольно позитивная, поэтому я думаю, ребята сегодня должны выйти с большим желанием сыграть.

- «Химки» - очень атакующий и интересный соперник. Насколько для вас как для тренера интересно сыграть против такого визави?

- Против каждого соперника интересно. Если честно, нам сейчас не до такого какого-то большого интереса. Надо выйти и победить.

- Сегодня главное победить или показать при этом хорошую игру?

- Победить. Мы и болельщики все заждались победы, нам архиважны эти три очка, поэтому постараемся приложить усилия и склонить чашу весов в свою сторону.