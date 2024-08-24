«Зенит» и «Спартак» в третьем матче подряд в Санкт-Петербурге не смогли забить

Завершился матч шестого тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Команды не смогли выявить победителя, закончив встречу вничью со счётом 0:0. Таким образом команды в третьем матче подряд в Санкт-Петербурге не смогли отметиться забитыми мячами. Напомним, что «красно-белые» последний раз побеждали в очном матче в гостях в 2012 году.

Питерский «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая московское «Динамо», которое завтра, 25 августа, на своём поле сыграет против «Краснодара», на два очка. «Спартак» же опередил ЦСКА и вернулся на четвертое место, имея в своём активе 11 очков.