Защитник ЦСКА Круговой высказался о разгромной победе над «Акроном»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о разгромной победе над «Акроном» (4:0) в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что не дали ничего создать сопернику на своей половине поля, при этом много забили.

«Я бы не сказал, что мы играли на равных, игра была под контролем весь матч. В первом тайме не удалось забить, а во втором вышли более заряженные», - приводит слова Кругового «Советский Спорт».

Напомним, что благодаря победе подопечные Марко Николича поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. В следующем туре они сыграют против «Химок» на выезде.