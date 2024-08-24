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Удаление Эраковича и ранние замены: «Зенит» со «Спартаком» на голы не сподобились

24 Августа 2024 • 19:31 Комментировать (1)
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен

«Зенит» и «Спартак» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч шестого тура РПЛ состоялся 24 августа на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит0:0Спартак Москва
Латышонок ЕвгенийВолков Сергей Евгеньевич 46' (Ерохин Александр ( 46') Эракович Страхинья  56'  62'Нино IIIДуглас СантосВендел МаркусБарриос ВильмарКлаудиньо 84' (Горшков Юрий ( 84') Мостовой Андрей 46' (Алип Нуралы ( 46') Кассьерра Матео 90' (Сергеев Иван ( 90') Педро дос Сантос 90' (Мантуан Густаво ( 90')
Запасные: Васильев Дмитрий АлексеевичЧистяков ДмитрийБардачёв МатвейАртур Виктор ГимараесКержаков МихаилАдамов ДенисКараваев Вячеслав
Максименко АлександрДенисов Даниил  65' 71' (Пруцев Данил ( 71') Литвинов РусланБабич СрджанРябчук Олег 46' (Хлусевич Даниил ( 46') Умяров Наиль  36' 71' (Чернов Никита ( 71') Мартинс Кристофер  12' 39' (Зобнин Роман ( 39') Бонгонда ТеоБарко ЭсекьельМедина Хесус  34' 78' (Маркиньос VI ( 78') Угальде Манфред
Запасные: Виллиан ЖозеЗорин ДаниилАбена МинтиСелихов АлександрМелёшин ПавелЗиньковский АнтонИгнатов Михаил
24 августа. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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Главный матч лета, битва лидеров и непримиримых соперников – «Зенит» против «Спартака» к очной битве подошли вовремя, на бумаге силы равны. Красно-белые разогнались, выиграв последние четыре матча из пяти со счётом 3:0, а чемпион чуть сбавил ход, потеряв очки в игре с «Химками» и Глушенкова из-за травмы. Болельщики и эксперты ожидали довольно равное сражение.

А каково же было их удивление, когда в старте увидели Вендела. Он составил бразильский треугольник с Клаудиньо и Педро, Глушенкова заменил Мостовой, а на острие появился Кассьерра. Станкович вернул в старт Мартинса и Медину, атакующее трио стандартно составили Барко, Бонгонда и Угальде. Ну и обсуждение составов стало главной темой первой половины тайма. Сами команды не спешили добавлять событий.

Закрытая игра с максимумом единоборств и минимум желания допустить ошибку. Первый хоть сколько-нибудь опасный момент придумал «Зенит», когда Педро с левого фланга прилетел к лицевой линии и сильно прострелил. Мостовой в борьбе с Рябчуком пытался пробить, но вместо мяча сам влетел в ворота. «Спартак» ответил через пять минут: Барко подал от угла поля, Угальде выиграл верх и пробил в дальний угол. Однако Латышонок всё контролировал и в красивом броске угрозу отвёл.

Под занавес тайма команды удивили ещё по разу. Сначала Станкович снял с игры Мартинса, решив не дожидаться перерыва, а затем Эракович покатил в свои ворота. Латышонок не был готов к передаче защитника и в последний момент достал мяч у штанги – это заход на автогол и можно было назвать самым острым эпизодом тайма. И сразу после перерыва Станкович заменил Рябчука на Хлусевича, а Сергей Семак догнал соперника по перестановкам, выпустив Алипа и Ерохина.

«Зенит» стал чуть больше атаковать позиционно. В одной из таких волн Педро навесил справа, Ерохин пролетел мимо мяча, но Зобнин смахнул его точно на Клаудиньо. Бразилец в касание пальнул под перекладину, а Максименко в броске парировал. И вроде только стало вырисовываться преимущество хозяев, как Страхиня Эракович умудрился за шесть минут дважды сфолить на Медине, дважды получить по жёлтой карточке и оставить «Зенит» в меньшинстве.

Правда, сильно на ход игры это удаление не повлияло. Питерцы даже чаще отмечались острыми атаками: так убегал Педро после заброса Клаудиньо, пробивал/простреливал в направлении дальнего угла. Но не попал. Барко с Литвиновым в ответ бил чуть точнее, но не очень сложно для Латышонка, который гасил все атаки «Спартака».

Футбольные шахматы мы увидели, а победить в этот вечер никто не хотел – закономерная нулевая ничья.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Bathet30
24 Августа 2024 в 19:41
Боевой матч сыграли команды. Спартак сегодня радовал до последних минут матча. Не понятно только одно: за какие заслуги Умяров получил звание лучшего игрока. Латышонка лешили заслуженной награды.
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