Удаление Эраковича и ранние замены: «Зенит» со «Спартаком» на голы не сподобились

«Зенит» и «Спартак» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч шестого тура РПЛ состоялся 24 августа на стадионе «Газпром Арена».

Главный матч лета, битва лидеров и непримиримых соперников – «Зенит» против «Спартака» к очной битве подошли вовремя, на бумаге силы равны. Красно-белые разогнались, выиграв последние четыре матча из пяти со счётом 3:0, а чемпион чуть сбавил ход, потеряв очки в игре с «Химками» и Глушенкова из-за травмы. Болельщики и эксперты ожидали довольно равное сражение.

А каково же было их удивление, когда в старте увидели Вендела. Он составил бразильский треугольник с Клаудиньо и Педро, Глушенкова заменил Мостовой, а на острие появился Кассьерра. Станкович вернул в старт Мартинса и Медину, атакующее трио стандартно составили Барко, Бонгонда и Угальде. Ну и обсуждение составов стало главной темой первой половины тайма. Сами команды не спешили добавлять событий.

Закрытая игра с максимумом единоборств и минимум желания допустить ошибку. Первый хоть сколько-нибудь опасный момент придумал «Зенит», когда Педро с левого фланга прилетел к лицевой линии и сильно прострелил. Мостовой в борьбе с Рябчуком пытался пробить, но вместо мяча сам влетел в ворота. «Спартак» ответил через пять минут: Барко подал от угла поля, Угальде выиграл верх и пробил в дальний угол. Однако Латышонок всё контролировал и в красивом броске угрозу отвёл.

Под занавес тайма команды удивили ещё по разу. Сначала Станкович снял с игры Мартинса, решив не дожидаться перерыва, а затем Эракович покатил в свои ворота. Латышонок не был готов к передаче защитника и в последний момент достал мяч у штанги – это заход на автогол и можно было назвать самым острым эпизодом тайма. И сразу после перерыва Станкович заменил Рябчука на Хлусевича, а Сергей Семак догнал соперника по перестановкам, выпустив Алипа и Ерохина.

«Зенит» стал чуть больше атаковать позиционно. В одной из таких волн Педро навесил справа, Ерохин пролетел мимо мяча, но Зобнин смахнул его точно на Клаудиньо. Бразилец в касание пальнул под перекладину, а Максименко в броске парировал. И вроде только стало вырисовываться преимущество хозяев, как Страхиня Эракович умудрился за шесть минут дважды сфолить на Медине, дважды получить по жёлтой карточке и оставить «Зенит» в меньшинстве.

Правда, сильно на ход игры это удаление не повлияло. Питерцы даже чаще отмечались острыми атаками: так убегал Педро после заброса Клаудиньо, пробивал/простреливал в направлении дальнего угла. Но не попал. Барко с Литвиновым в ответ бил чуть точнее, но не очень сложно для Латышонка, который гасил все атаки «Спартака».

Футбольные шахматы мы увидели, а победить в этот вечер никто не хотел – закономерная нулевая ничья.